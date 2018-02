Vrouwen van ploegenachtervolging door naar finale

De schaatsvrouwen Ireen Wüst, Lotte van Beek en Antoinette de Jong hebben woensdag op de Olympische Spelen in de halve finale van de ploegenachtervolging gewonnen van de Amerikaanse ploeg, met daarin Heather Bergsma. De Oranje vrouwen hadden zich met een nieuw Olympisch record voor de halve finale geplaatst.

In de finale moeten ze het opnemen tegen de Japanse schaatssters die de rit tegen de Canadezen wonnen.

Volgens assistent-bondscoach Rutger Tijssen was het schaatsen niet meer dan een formaliteit. "Na 200 meter gaven de Amerikanen het al op'' zei hij tegen de NOS. "Ze gingen zich al op de strijd om brons richten. Het was duidelijk dat het gas eraf ging. De rest was een formaliteit. Leuk is een wedstrijd op deze manier niet.''

Hij gaf aan dat Marrit Leenstra bijna zeker terugkomt in het team voor de finale.