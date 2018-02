Gifstoffen vrijgekomen bij beddenfabriek Surhuisterveen

Schuimfabrikant Avek in Surhuisterveen stopt met de productie van licht schuim voor onder andere matrassen en stoelen. Bij de productie is teveel giftige stof vrijgekomen. Dat blijkt uit metingen van GGD Fryslân.

Eén keer per week komt er een uur lang methyleenchloride vrij bij het maken van de lichtste schuimsoort. Bij de milieuvergunning die Avek in 2016 kreeg, was de eis dat de uitstoot aan een norm voldoen moest. Bij metingen in augustus van vorig jaar was de uitstoot boven die norm.

Productie gaat nog zes weken door

Volgens directeur Roelf Kok is de volksgezondheid niet in gevaar geweest. De productie van het schuim wordt in zes weken afgebouwd om zo klanten niet voor het blok te zetten. Tien procent van de productie wordt nu stopgezet. Dat is voor Avek wel een klap, maar het bedrijf kan het opvangen, zegt Kok.

Door nieuwe producten te ontwikkelen, met andere grondstoffen dan methyleenchloride, kan Avek wel verder.