Minister wil vertrouwen terugwinnen met uitstel 'Lelystad'

Door de uitbreiding van vliegveld Lelystad met zeker een jaar uit te stellen, hoopt minister Cora van Nieuwenhuizen het vertrouwen van omwonenden terug te winnen. Dat zei ze op een persconferentie over haar besluit.

"Mensen hadden beter moeten worden geïnformeerd en mensen moeten er ook op kunnen rekenen dat de informatie correct is", zei de minister. In de berekeningen over de overlast zaten aanvankelijk veel fouten.

"Maximale druk is onverantwoord"

"Ik span me in om het vertrouwen terug te winnen, maar realiseer me dat dit niet zo maar weer hersteld is. Met maximale druk op het proces is opening per 1 april 2019 misschien mogelijk. Maar dat vind ik niet verantwoord."

Haagse bronnen meldden al voor de persconferentie dat Van Nieuwenhuizen tot uitstel had besloten. De luchthaven van Lelystad moet vakantieverkeer van Schiphol gaan overnemen. Lelystad zou op volgend jaar in uitgebreide vorm open gaan, maar dat wordt dus zeker een jaar later.

Veel weerstand

Tegen de uitbreiding van het vliegveld bestaat veel weerstand. Burgers vrezen geluidsoverlast door de gekozen vliegroutes. Eerder bleek al dat er fouten waren gemaakt met de geluidsberekeningen voor Lelystad Airport. ,,Ik span me in om het vertrouwen terug te winnen'', aldus de minister.

Na gesprekken met betrokkenen heeft Van Nieuwenhuizen besloten de tijdelijke aanvliegroutes voor Lelystad aan te passen, zodat toestellen minder over woonwijken zullen vliegen en de geluidsoverlast in algemene zin wordt beperkt. Onder andere voor Lemmer zou dit een verbetering zijn.

In 2023 wordt het Nederlandse luchtruim opnieuw ingedeeld. Tot die tijd wil Van Nieuwenhuizen maximaal 10.000 vertrekken en landingen toestaan op Lelystad. In 2020 worden er 4000 vluchten overgeheveld van Schiphol. Op de lange termijn wil de minister niet meer dan 45.000 vertrekken en landingen op Lelystad.