Edou Hamstra opnieuw benoemd in Provinciale Staten

De 23-jarige Edou Hamstra uit Eastermar is woensdag voor de tweede keer in een maand tijd geïnstalleerd als lid van de Provinciale Staten voor de PvdA. Op 24 januari kwam ze als tijdelijk vervanger van de zieke Harry Balgobind in de Staten. ZE is opnieuw beëdigd als vast lid van de PvdA-fractie, omdat Wanda Ottens overstapt naar de gemeentepolitiek in Heerenveen. Riek van der Vlugt uit Lemmer neemt het tijdelijke plekje van Balgobind over.

Commissaris van de koning Arno Brok heeft mevrouw Hamstra opnieuw geïnstalleerd. Hij heeft advies gevraagd of dat nodig was, maar daar is nog geen helderheid over.