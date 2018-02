Andries Bouwman beëdigd als commissielid CU in Staten

Andries Bouwman uit Leeuwarden is woensdag door commissaris van de Koning beëdigd als commissielid voor de ChristenUnie in Provinciale Staten. De 32-jarige Bouwman werkt bij NHL Stenden als teamleider bij de Retail Business School. Bouwman is politiek actief als voorzitter van de kiesvereniging Leeuwarden, en als Fries campagneleider voor die partij.

Bouwman gaat zich inzetten op de terreinen circulair ondernemen, innovatie, Europa en lobby. Verder zal hij vanwege zijn belangstelling voor kunst en cultuur de portefeuille cultuur en erfgoed oppakken. Andries Bouwman is getrouwd en heeft twee kinderen.