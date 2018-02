"Polder onder water zetten is het beste voor Drachten"

De polder de Hege Warren bij Oudega (Smallingerland) wordt mogelijk onder water gezet. Dat is de beste oplossing voor het verbeteren van de vaarweg naar Drachten, volgens een rapport dat is opgesteld door de provincie.

Een nieuw kanaal graven is volgens de opstellers van het rapport, ingenieursbureau Procap, geen goede oplossing. Dat is veel te duur.

Er is niet alleen gekeken naar de route naar Drachten, maar ook naar de route naar Heerenveen. Procap schrijft in het rapport dat het opwaarderen van die route zo duur is dat het niet uit kan. Het zou het beste zijn om aan het Prinses Margrietkanaal een overslagterminal te bouwen.