Een 29-jarige man uit Leeuwarden is aangehouden voor een mishandeling in de Willem Loréstraat in de stad. Het slachtoffer is een 25-jarige vrouw uit de gemeente Waadhoeke. De vrouw moest naar het ziekenhuis. De verdachte is aangehouden in de nacht van dinsdag op woensdag. Hij zit nog vast voor verder onderzoek.