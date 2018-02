Krikken en kabels moeten slingerende fietsbrug fixeren

De fietsbrug over de Noorderhogeweg in Drachten wordt vastgezet. De werkzaamheden beginnen zaterdag. De brug is dan dicht. Vanaf zondag is de brug weer open. De werkzaamheden duren ongeveer vier weken.

De brug, met de naam De Slinger, slingert. Hij is niet meer stabiel. De kabels waar de brug aan hangt, zijn uitgerekt, en daardoor raakt de brug uit balans.

De brug is ook voor een deel verschoven. Aannemer Jongema uit Drachten gebruikt krikken om de brug weer op de juiste plaats te krijgen. Daarna worden de kabels vernieuwd of ingekort.