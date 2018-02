Dag van de moedertaal: Spreek de zin in!

Op deze dag van de moedertaal onderzoekt verslaggever Miranda Werkman hoeveel verschillende moedertalen in Fryslân worden gesproken en ze laat ook horen hoe die klinken. Ze gaat onder andere naar een drietalige school in Easterbierrum. Luisteraars kunnen actief meedoen door een zin in hun eigen moedertaal, als audiobericht, in te spreken op het antwoordapparaat (058 7009 777). "Mijn plan is om met zoveel mogelijk moedertalen terug te komen."

De zin is:

"Rinne, sykje wêr't ik hinne sil. Fiele dat ik oeral wol wêze wol. Mar altyd wer thús komme sil"

Alle talen mogen, dus het kan Hindeloopers zijn, Bildts, maar ook Turks of Chinees.

Op hetzelfde telefoonnummer kunt u ook tips doorgeven over hoe we in contact kunnen komen met mensen in Fryslân die een bijzondere moedertaal spreken.

In 2000 is de dag van de moedertaal in het leven geroepen door de Unesco, om de taal te vieren en de culturele diversiteit.

Friezen om utens

Het is ook de dag dat het project Friezen om utens in première gaat. Daarin bevraagt Miranda Werkman Friezen om utens naar wat afstand met ze doet en wat het Fries daarin betekent. "Taal is ook gevoel, als het emotioneel wordt, komt de moedertaal weer boven. Een van de vragen die steeds terugkomt, is op welk moment verlang je het meest naar thuis."