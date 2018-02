"Eén jaar uitstel van 'Lelystad' lost helemaal niets op"

Het besluit over Lelystad Airport met een jaar uitstellen lost niets op. Dat zegt Tweede Kamerlid Suzanne Kröger van GroenLinks. "Door de geweldige inzet van bewoners maakt de minister nu eindelijk een pas op de plaats. Alleen lost een jaar uitstel niets op."

"Het luchtruim is té vol en groei luchtvaart staat haaks op klimaatdoelen. Wat GroenLinks betreft wordt uitstel afstel."

Minister wil meer onderzoek

Bronnen melden woensdag aan het ANP dat minister Cora van Nieuwenhuizen de uitbreidingsplannen van Lelystad Airport met een laar uit wil stellen, na berichtgeving van RTL Nieuws en De Telegraaf.

Het was de bedoeling om Lelystad in 2019 uit te breiden, om vluchten van het drukke Schiphol op te vangen. In Fryslân is daar veel verzet tegen. Mensen zijn bang voor geluidsoverlast. De minister wil meer tijd nemen om dat te onderzoeken.

"Extra tijd van groot belang"

Volgens coalitiepartij CDA staat de zorgvuldigheid in het proces voorop. Dat zegt Tweede Kamerlid Mustafa Amhaouch. "Goed dat de minister dit ook inziet en daarom de opening uitstelt tot 2020. Hierin komt zij tegemoet aan de zorgen van de inwoners en dat onderstreept het CDA van harte. De extra tijd is van groot belang om het vertrouwen van onze inwoners te herstellen."

De stichting HoogOverijssel die demonstreerde tegen de uirbreiding is blij met het uitstel, zegt voorzitter Jan Rooijakkers. "We zitten er niet op te wachten dat de omwonenden van Schiphol nu meer last krijgen. Het voordeel van het uitstel is om nu eens goed na te denken om bijvoorbeeld korte afstanden alleen met de trein te laten doen en niet per vliegtuig. Dan heb je Lelystad helemaal niet meer nodig en het is ook veel beter voor het milieu.''

"Rammelend onderzoek"

Tweede Kamerlid Jan Paternotte van D66 vindt dat het vliegveld pas open kan als het onderzoek goed is uitgevoerd. "Goed bestuur is de basis van het vertrouwen van de mensen in de overheid. Vliegveld Lelystad kan niet worden geopend op basis van rammelend onderzoek."

"Eerst moet een onafhankelijke commissie beoordelen of er nú wel een deugdelijk onderzoek ligt over de gevolgen voor omwonenden en de leefomgeving, nu de fouten in de milieueffectrapportage zijn hersteld. Daar hebben de omwonenden recht op," zegt Paternotte.

"Van uitstel komt afstel"

De SP wil helemaal van de uitbreiding af, zegt Tweede Kamerlid Cem Laçin. "Dit is de eerste stap om het vertrouwen van de mensen uit Overijssel, Friesland, Gelderland en Flevoland in de overheid te herstellen. Wat de SP betreft komt van uitstel straks afstel."