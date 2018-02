Friezen om utens: Karst Draaisma uit China

Wanneer verlang jij het meest naar thuis? Voor het project Friezen om utens interviewt programmamaker Miranda Werkman Friezen uit de rest van de wereld. Wanneer voelen ze zich thuis? Hoe gaan ze om met veranderingen en emoties, en speelt de Friese taal daar ook een rol bij? En vooral: wanneer verlangen ze het meest naar thuis?

In deze aflevering Karst Draaisma uit China: wanneer weet je of je terug wilt? Karst heeft met zijn vrouw veel gereisd. Ze belandden in China, en wonen en werken daar in een guesthouse. Maar wat doe je als je kinderen krijgt?

Friezen om utens is onderdeel van Lân fan taal, LF2018. Het is vanaf 30 maart te zien in het Paviljoen Liwadders.