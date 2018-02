"Harlingen verzakt nog geen millimeter door zoutwinning"

De bodem onder Harlingen zakt door de zoutwinning minder dan een millimeter. Onderzoekster Karin van Thienen-Visser van TNO heeft dat berekend. Ze is één van de experts die dinsdag op een informatieavond belangstellenden bijpraatte over de effecten van de zoutwinning. Ze verwacht een daling van 0,7 milimeter. Minder dan een mier.

Frisia Zout wil op korte termijn beginnen met de winning van zout uit een put dichtbij de haven. In Harlingen zijn ze bang dat de grond daardoor zakt.

Volgens Karin van Thienen zitten er veel onzekerheden in haar berekeningen. Zo is niet meegenomen wat het mogelijke effect is van de veranderende grondwaterstand.

Frisia wil beter meetplan

Lang niet alle Harlingers hebben vertrouwen in de zoutwinning. Zo wol de stichting 'Oud Harlingen' het liefst een nulmeting laten doen. Die kan later helpen bij het vaststellen van de eventuele schade.

Directeur Durk van Tuinen van Frisia Zout denkt dat de zoutwinning veilig kan. Om aan de bezwaren tegemoet te komen, wil hij een deskundige een nog beter meetplan laten opstellen, om zo goed te kunnen monitoren in hoeverre de bodem daalt.