Minister stelt uitbreiding Lelystad Airport met een jaar uit

De uitbreiding van Lelystad Airport wordt met zeker een jaar uitgesteld. Dat bevestigen bronnen aan het ANP na berichtgeving van RTL Nieuws en De Telegraaf. Volgens die beide media maakt minister Cora van Nieuwenhuizen dit woensdag bekend.

Het plan was om Lelystad Airport per april 2019 uit te breiden. Er bestaat veel verzet tegen, ook in Fryslân, onder meer vanwege zorgen over geluidsoverlast en luchtvervuiling. Een deel van het vliegverkeer zou laag over het zuidwesten van de provincie gaan vliegen.

De uitbreiding van Lelystad moet de druk op Schiphol verlichten. Schiphol-topman Jos Nijhuis zei vorige week nog dat uitbreiding van Lelystad per april volgend jaar broodnodig is. "Als deze gemaakte afspraak niet kan worden ingevuld, zullen we opnieuw aan tafel moeten gaan zitten over wat dat betekent en wat de consequenties daarvan zijn."

Kink in de kabel

Coalitiepartijen ChristenUnie en D66 hadden al aangegeven te twijfelen aan de datum. "Een zorgvuldig proces en het werken aan draagvlak is veel belangrijker dan april 2019 als openingsdatum'', zei Tweede Kamerlid Eppo Bruins (ChristenUnie) in januari.

Er was al een kink in de kabel gekomen, omdat vorig jaar bleek dat er onvolkomenheden zaten in de geluidsberekening van het milieueffectrapport (MER) dat voor de luchthaven is opgesteld. Daarop moest de MER worden geactualiseerd.

Minister Van Nieuwenhuizen wil nu naar verluidt meer tijd nemen om onderzoek naar onder meer die overlast te doen.

Opnieuw vertraging

Vorig jaar september zei toenmalig verantwoordelijk staatssecretaris Sharon Dijksma (Infrastructuur) dat er uiterlijk in november 2017 een besluit moest worden genomen over de vliegroutes, omdat de openingsdatum anders in gevaar zou komen.

In december hield Van Nieuwenhuizen al wel een slag om de arm voor wat betreft de openingsdatum. Ze vertelde de Kamer dat de veiligheid gegarandeerd moet zijn. "Als het meer tijd kost of als er iets meer moet worden uitgezocht, dan is dat zo."

Het is de tweede keer dat de uitbreiding wordt vertraagd. Oorspronkelijk zou de luchthaven al op 1 april dit jaar al moeten opengaan. Die vertraging in 2016 kwam omdat een nieuwe indeling van de vertrek- en naderingsroutes langer duurde dan verwacht.