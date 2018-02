Rommert Cazemier van Wetterskip Fryslân deed dinsdag tijdens zijn inspectietocht een vreemde ontdekking. Cazemier moet voor zijn beroep de kades controleren om te kijken of alles in orde is. Op een bepaald moment zag hij op de wal een flinke snoek liggen. De vis was dood. Cazemier schreef op Twitter: "Kwam tijdens het kadeschouwen deze snoek tegen. Flinke dame van ruim een meter die gestikt is in een karper. De ogen waren groter dan de.."

— Rommert Cazemier (@rommertcazemier) February 20, 2018