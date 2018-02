Landbouwminister Schouten reageert op kalverfraude

Landbouwminister Carola Schouten zal alle boeren die fouten hebben gemaakt bij de registratie van kalveren en koeien bestraffen. Ze heeft er wel begrip voor dat veel boeren zoals het nu lijkt niet meer dan een onopzettelijke administratieve fout hebben gemaakt. Dat blijkt uit een brief die ze dinsdag aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Uit de brief blijkt dat van de 2100 geblokkeerde bedrijven die van fraude worden verdacht, ondertussen weer 750 bedrijven zijn vrijgegeven. Zij hebben hun fouten opgehelderd. De minister hoopt dat de andere bedrijven in de komende anderhalve week beoordeeld kunnen worden.

Zoals het nu lijkt gaat het bij 1500 bedrijven om fouten met een of twee koeien. Bij nog eens 500 gaat het om 1 tot 5 koeien. Bij de overgebleven bedrijven gaat het om een hoger aantal. Bij grote fraudeurs kan de boete oplopen tot tienduizenden euro's. Belangenorganisaties zullen de brief woensdag bespreken.