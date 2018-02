Leeuwarden wil vasthouden aan verschillende opheffingsnormen

De gemeente Leeuwarden heeft dinsdag het advies over opheffingsnormen in het basisonderwijs gepresenteerd. De norm voor een school in de stad ligt op 150 leerlingen, terwijl een plattelandsschool minimaal 41 leerlingen moet hebben.

Wethouder Hilde Tjeerdema van de gemeente vertelt dat er ook nog een gemiddelde geld voor schoolkoepels. Als de scholen dan gemiddeld boven de opheffingsnorm komen, kan de school geopend blijven. Ook zouden scholen voor een fusie kunnen kiezen, om zo kleinere dependances open te kunnen houden.

Schoolkoepels PCBO en Proloog zijn ook betrokken bij de gesprekken. Toch zou Proloogdirecteur Albert Helder liever zien dat de opheffingsnorm op 92 leerlingen komt voor alle scholen. "Het voorstel van de gemeente is in mijn optiek schijnzekerheid. Wij koersen liever aan op vitalere scholen in de stad en op het platteland. Je hebt massa nodig om kwalitatief goed onderwijs te kunnen leveren."

Het rijk zal zich de komende tijd buigen over het voorstel.