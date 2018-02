Geld voor Werelderfgoedlijst en Fries Museum van loterij

De Stichting Werelderfgoed Nederland krijgt een eenmalige bijdrage van 325.000 euro van de Bank Giro Loterij. Het geld wordt gebruikt om de tien dingen die in Nederland op de Werelderfgoedlijst van Unesco staan, bekender te maken. In Fryslân zijn dat het Woudagemaal en de Waddenzee.

Verder gaat er ook veel geld naar verscheidene musea. Het Fries Museum krijgt een bijdrage van ruim twee-en-een-half ton. Dat is een lager bedrag dan andere musea in Noord-Nederland. Het Drents Museum krijgt bijna vier-en-een-half ton en het Groninger Museum meer dan vijf-en-een-half ton. De bedragen werden dinsdag bekend gemaakt op een gala in Laren.