Korfbalster Frieswijk opgenomen in nationale selectie

Korfbalster Marloes Frieswijk is door bondscoach Wim Scholtmeijer toegevoegd aan de nationale selectie. De 21-jarige Friezin woonde eerder in Wolvega, maar ze komt nu uit voor Blauw Wit uit Amsterdam. Eerder speelde ze bij SCO uit Oldeholtpade. Met het nationale team werkt Marloes Frieswijk toe naar het Europese kampioenschap. Dat is in oktober dit jaar in Fryslân.

Frieswijk speelt nu voor het derde seizoen bij Blauw Wit Amsterdam. De club staat op de derde plaats in de korfbal-league. Na veertien wedstrijden staat haar teller op 29 treffers.