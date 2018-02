Internationale tentoonstelling in museum Belvédère

In museum Belvédère in Oranjewoud is vanaf vrijdag een internationale toptentoonstelling te zien: schilderijen van de Italiaanse schilder Giorgio Morandi. Het zijn landschappen en stillevens van flessen, potten en vazen. Het lijkt heel eenvoudig, maar Morandi is er wereldberoemd mee geworden. Veel andere kunstenaars hebben zich door Morandi laten inspireren. Voor museum Belvédère is deze tentoonstelling een grote wens die uitkomt. Het is ook een zeer kostbare onderneming. Er zijn tientallen schilderijen en tekeningen van Morandi in bruikleen gekregen van musea in Bologna, Turijn, Milaan en Sienna.

Morandi

Giorgio Morandi leefde van 1890 tot 1964. Hij verliet zijn geboorteplaats Bologna amper en hij kwam niet veel onder de mensen. Zijn stillevens maakte hij in zijn atelier. Toch zijn er ook elementen van architectuur en de kleuren van Bologna in zijn werk te vinden. Bij de tentoonstelling in Belvédère hangen ook foto's van Ada Duker, een Groninger kunstenares die de relatie tussen Morandi en de stad Bologna heeft ontdekt.

De tentoonstelling duurt tot en met 10 juni 2018.