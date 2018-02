Pyeongchang, dag 13: Finaledag beide ploegenachtervolgingen

Het is de finaledag van de ploegenachtervolging, zowel voor de mannen als de dames. Op deze dag rijden de drietallen in de halve finale in een knock-out systeem. De winnaar plaatst zich voor de finale.

13.00 uur: ploegenachtervolging dames

De damesploeg heeft zich met drie Friezinnen als eerste geplaatst op de achtervolging. Ireen Wüst, Marrit Leenstra en Antoinette de Jong reden met een tijd van 2.55,16 een nieuw Olympisch record. Heather Bergsma plaatste zich met de Amerikaanse ploeg met de vierde tijd. Dat betekent dat zij het zullen opnemen tegen Nederland. In de halve finale neemt Lotte van Beek de plek in van Marrit Leenstra.

14.00 uur: ploegenachtervolging mannen

Bij de mannenploeg is Sven Kramer de kopman in het drietal. Met Jan Blokhuijsen en Koen Verweij plaatsten ze zich zondag voor de halve finale tegen Noorwegen. In de voorronde moesten zij zich bij de vier snelsten rijden, Nederland kwam niet verder dan een tweede plaats achter de Koreanen. Koen Verweij kon het tempo van Kramer en Blokhuijsen niet goed volgen en rijdt daarom woensdag niet. Hij wordt vervangen door Patrick Roest.

Donderdag 22 februari: finale shorttrack

De finales van de 500 meter (mannen) en 1000 meter (dames) staan op het programma.

Voorspellingen

Iedere dag doet een panel van sportjournalisten een voorbeschouwing voor de medaillekansen van die dag. Dat zijn Johan Stobbe (Leeuwarder Courant), Koos Wieling (Omrop Fryslân), Lisette van der Geest (Algemeen Dagblad), Joris van den Berg (NOS), Roelof de Vries (Omrop Fryslân) en Cees Juffermans (NOS).

Dames ploegenachtervolging

Voorspelling Koos Wieling

1. Nederland

2. Japan

3. Duitsland

Voorspelling Lisette van der Geest

1. Japan

2. Nederland

3. Canada

Voorspelling Johan Stobbe

1. Japan

2. Nederland

3. Canada

Heren ploegenachtervolging

Voorspelling Koos Wieling

1. Nederland

2. Zuid-Korea

3. Canada

Voorspelling Lisette van der Geest

1. Nederland

2. Zuid-Korea

3. Noorwegen

Voorspelling Johan Stobbe

1. Nederland

2. Zuid-Korea

3. Noorwegen

De Olympische Spelen in Pyeongchang duren van 9 tot 25 februari. Omrop Fryslân doet elke dag rechtstreeks verslag van de verrichtingen van de Friese sporters op de radio en online. Al het nieuws over de Spelen is te vinden op omropfryslan.nl/os.