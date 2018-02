De Fryske Marren en Súdwest-Fryslân mogen 2500 huizen bouwen

In de gemeenten De Fryske Marren en Súdwest-Fryslân kunnen de komende acht jaar 2500 nieuwe huizen worden gebouwd. Daar heeft de provincie afspraken over gemaakt met beide gemeenten. Zij krijgen extra mogelijkheden om te bouwen in binnensteden, omdat men daar graag wil wonen.

De gemeenten bekijken hoe ze kunnen inspelen op de vraag naar flexibel wonen. Steeds meer mensen zoeken tijdelijk een bepaald huis, bijvoorbeeld omdat ze wachten op een volgend koophuis of omdat ze een tijdelijke baan hebben. Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren gaan ook met lokale partijen kijken hoe de nieuwe huizen die worden gebouwd, zo energiezuinig mogelijk kunnen worden.