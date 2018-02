Voorwaardelijke celstraf voor aanranding 92-jarige vrouw

Een man van 91 uit Leeuwarden is veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf, omdat hij een 92-jarige vrouw heeft aangerand. Dat gebeurde bij de vrouw thuis, in verzorgingshuis Sint Jozef in Leeuwarden. Justitie eiste twee weken geleden anderhalf jaar cel wegens verkrachting. Volgens de rechter kon dat niet worden bewezen, maar aanranding wel.

De verdachte heeft drie jaar proeftijd gekregen. Hij mag in die tijd in geen enkel verzorgingshuis in Nederland komen, behalve als hij zelf wordt opgenomen. De man krijgt ook begeleiding.