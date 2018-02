Waterpeil Lauwersmeer mag tijdelijk worden verhoogd

Het waterpeil van het Lauwersmeer mag tijdelijk met veertig centimeter worden verhoogd, om de groei van het riet te stimuleren. Dat heeft de rechter van de Raad van State besloten. Friese en Groninger boeren en recreatieondernemers langs het Lauwersmeer zijn tegen de peilverhoging. Zij vrezen schade van de verhoging van het waterpeil en vochten daarom de vergunning aan. Wetterskip Fryslân had die vergunning afgegeven aan de provincie Groningen. De Raad van State vindt dat het waterschap Noorderzijlvest de effecten van het hogere waterpeil goed genoeg heeft onderzocht. Uit onderzoek is niet gebleken dat er schade zal ontstaan.

De rietproef kan zodoende beginnen. Als die succesvol blijkt, gaat het waterpeil voortaan elk jaar tijdelijk omhoog. Later dit jaar is er nog een bodemprocedure bij de Raad van State over dezelfde kwestie. Daarna volgt een definitieve uitspraak.