Man gooit beton van viaduct uit woede om traag internet

Een verstandelijk beperkte man gooide op 31 augustus een stuk beton van bijna 2 kilo van het viaduct over de N381 bij Appelscha, omdat hij niet tevreden was over de internetverbinding in zijn instelling. Een auto klapte bovenop het stuk beton, en raakte zwaar beschadigd. De bestuurder kwam met de schrik vrij.

De officier van justitie eiste dinsdagmorgen anderhalf jaar cel, waarvan één jaar voorwaardelijk, tegen de 35-jarige man. Volgens de officier is er sprake van poging tot doodslag. De politie is de verdachte op het spoor gekomen na een facebook-oproep. Hij was op de fiets weggereden nadat hij het beton op de weg had gegooid.

De rechter doet op 6 maart uitspraak.