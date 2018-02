Nieuw kinderboek over Elfstedentocht gepresenteerd

'Sipke's Elfstedentocht'. Dat is de naam van een nieuw kinderboek, waarvan dinsdag het eerste exemplaar is aangeboden aan Wiebe Wieling, voorzitter van de Elfstedenvereniging. Het boekje maakt deel uit van de Gouden Boekjes-serie. De Gouden Boekjes bestaan 65 jaar en dit is de eerste keer dat er een tweetalige uitgave is: Nederlands en Fries. Het boekje is geschreven door Lida Dijkstra en wordt vijfduizend keer gedrukt. 'Sipke's Elfstedentocht' zal worden verspreid in Nederland en België.

Voorzitter Wieling is tevreden met het boekje. ''Er zijn niet veel kinderboekjes over de Elfstedentocht en het is mooi dat kinderen er op deze manier mee in aanraking kunnen komen.''