Sjinkie Knegt teleurstellend uitgeschakeld, Breeuwsma door

Shorttracker Sjinkie Knegt uit Bantega is dinsdagmiddag teleurstellend uitgeschakeld in de kwalificaties van de 500 meter shorttrack in Zuid-Korea. De Nederlandse shorttracker eindigde niet bij de beste twee en werd na afloop ook nog gediskwalificeerd. Daarom mag hij donderdag niet meedoen aan de kwartfinales. De 500 meter was voor Knegt de laatste kans op goud in Zuid-Korea.

Daan Breeuwsma is wel door naar de kwartfinales. De 30-jarige Fries verzekerde zich van een kwartfinaleplaats door als tweede te eindigen, achter Lim Hyo-jun.

