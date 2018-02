Suzanne Schulting eenvoudig naar kwartfinale 1000 meter

Suzanne Schulting uit Tijnje heeft zich dinsdagochtend op eenvoudige wijze geplaatst voor de kwartfinales van de 1000 meter shorttrack. De Friezin reed in de kwalificaties vanaf het begin aan de leiding en stond die positie niet meer af. De Russische Ekaterina Efremenkova finishte als tweede en mag donderdag ook terugkomen voor de kwartfinales.

