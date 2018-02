Grote brand Itens: Eigenaar probeerde zelf te blussen

Bij een brand bij een bouwbedrijf op een boerderij in Itens is één uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om de eigenaar van het bedrijf, die zelf probeerde om de brand te blussen. Dat meldt de brandweer. De eigenaar had last van de rook.

De brandweer is met meerdere wagens uitgerukt naar de brand aan de Aenkommewei in Itens. Het bedrijfsgebouw dat in brand stond, stond vlakbij een woonhuis. Volgens een woordvoerder van de brandweer is er visueel weinig schade aan het woonhuis, maar er zou wel sprake kunnen zijn van rookschade. Van het bedrijfsgebouw is niet veel meer over.

Bij de brand kwam veel rook vrij, die is weggewaaid richting Easterein. De brandweer heeft mensen in de buurt gewaarschuwd om ramen en deuren dicht te houden.

Rond half één had de brandweer het vuur onder controle. Het is niet duidelijk wat de oorzaak van de brand was. Dat wordt nog onderzocht.