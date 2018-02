Geert Kuiper zet Leenstra op de bank bij achtervolging

Marrit Leenstra komt woensdag niet in actie bij de halve finale fan van de ploegenachtervolging tegen Amerika. Haar positie wordt ingenomen door Lotte van Beek. Dat zegt bondscoach Geert Kuiper, die weer hersteld is van een korte griepaanval.

Met kopvrouw Ireen Wüst en Antoinette de Jong moet de Nederlandse ploeg zonder al te grote problemen de eindstrijd, ook op woensdag, kunnen halen. Daarin zal Leenstra normaal gesproken haar vaste basisplek weer terugkrijgen. Van Beek is, evenals bij Sotsji 2014 (goud), door haar optreden in de aanloop naar de finale dan in elk geval verzekerd van een plak.

"Het is een luxepositie"

"Lotte heeft dit seizoen al een paar keer goed gepresteerd op de achtervolging'', legt bondscoach Geert Kuiper uit. "Bovendien leveren we vrijwel niets in aan snelheid. Marrit behaalde brons op de 1500 meter, met Lotte 0,01 seconde erachter als nummer vier. Het is een luxepositie. Marrit is meer een sprintster en hoeft nu maar één keer te rijden.''

Met een olympisch record en een baanrecord (2.55,61) plaatste Nederland zich maandag royaal bij de laatste vier. Het trio van Oranje was ruim 4 seconden sneller dan de Amerikaanse ploeg, die in een andere rit uitkwam.

"Misschien dat we ons in de slotfase al een beetje kunnen sparen voor de finale'', doelt Kuiper op het feit dat alleen de winst telt en niet meer de tijd. "Maar het zou heel dom zijn om nu al alleen maar bezig te zijn met Japan. De eerste prioriteit ligt in de halve eindstrijd.''

"Ook Japan maakt soms foutjes"

Japan is volgens Kuiper nog altijd de grote favoriet. "Die ploeg heeft het hele jaar gedomineerd in de wereldbeker, maar is niet onverslaanbaar."

"Ook Japan maakt soms foutjes onder druk, zoals in de kwartfinale toen Miho Takagi te snel vertrok. Met een perfecte uitvoering kunnen wij winnen van Japan. Maar eerst de Amerikanen.''

Kiest Kuiper voor Roest of Verweij?

Bij de mannen is Kuiper ook van plan om te wisselen. Als alles naar wens verloopt tijdens de afsluitende training krijgt Patrick Roest een plek in de Nederlandse achtervolgingsploeg. De nummer twee van de olympische 1500 meter neemt dan woensdag in de halve finales tegen Noorwegen de plaats in van Koen Verweij. Met kopman Sven Kramer en Jan Blokhuijsen hoopt bondscoach Geert Kuiper een plaats in de grote finale om goud af te dwingen.

"Tegen Noorwegen zal alles moeten kloppen'', zegt Kuiper. "Er is geen wisselgeld, we zullen helemaal voluit moeten gaan om de finale te halen. In principe neemt Patrick de positie in van Koen, maar pas na de laatste training nemen we de definitieve beslissing over onze wedstrijdstrategie. Het is feitelijk de keuze tussen de routine van een ingespeeld team of het inbrengen van een heel goede jongeling.''

"We moeten er niet dramatisch over doen"

Verweij had het zondag in de kwartfinales, waarin Nederland de tweede tijd neerzette, zichtbaar moeilijk. Hij klaagde na afloop over materiaalpech. "Daar heb ik niets meer van gehoord, dus ik denk niet dat het een groot probleem was'', merkte Kuiper op.

"Koen zat aan het einde kapot, maar zijn eerste ronde aan kop was gewoon goed. Dus we moeten er niet heel dramatisch over doen. Bovendien rijdt hij hier vrijdag ook nog de 1000 meter. Vooraf hielden we er dus al een beetje rekening mee dat Patrick minimaal één keer in actie zou komen.''

Kuiper mag voor een eventuele finale, eveneens op woensdag, zijn opstelling opnieuw wijzigen. "Hoe zwaar de stem van Sven meetelt? Nou, ik vind het zeker belangrijk wat hij ervan vindt.''