Sloop dreigt voor De Spiker in Ternaard

Slopen. Dat is het advies van een onafhankelijk adviseur, die onderzoek heeft gedaan naar de toekomst van verzorgingshuis De Spiker in Ternaard. Afbreken en nieuw bouwen is het meest duurzame scenario, aldus de zogenoemde verkenner in een bomvol dorpshuis in Ternaard. Verzorgingshuis De Spiker moet van eigenaar KwadrantGroep dicht. Het is niet meer rendabel, om het verouderde gebouw open te houden. Er zitten op dit moment nog 21 bewoners in het verzorgingshuis.

Ondernemer Simmy de Vries kwam eerder met een plan om het gebouw aan te passen en zo te behouden. Dat heeft veel steun van de bevolking. Het is ook onderzocht, maar het plan zou niet duurzaam zijn. Sloop en nieuwbouw heeft volgens verkenner Emme de Groot ook het meeste draagvlak, maar daar leek het bij de bijeenkomst in het dorpshuis niet op.

Het is nu aan de gemeente, de eigenaar, de zorgverzekeraar en een speciaal opgerichte werkgroep om te bekijken hoe ze verder willen.