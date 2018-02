PvdA Fryslân wil oplossing voor dure treinabonnementen

Nog voor de zomer moet er een oplossing komen voor het treinprobleem in de regio Stavoren. Dat wil de provinciale fractie van de PvdA. Volgens de partij zijn er op dit moment geen betaalbare treinabonnementen voor de 400 leerlingen uit de omgeving van Stavoren, die op advies naar school gaan in Sneek of Bolsward. Een treinabonnement kan oplopen tot ongeveer 2.000 euro op jaarbasis. Een busabonnement met korting kost jaarlijks ongeveer 1.000 euro. De reistijd met de bus is echter drie tot vier uur per dag, terwijl de trein er maar 45 minuten over doet.

De PvdA-fractie krijgt steun van wethouder Stella van Gent van de gemeente Súdwest-Fryslân: "Wij willen de leefbaarheid ook in de minst ontsloten gebieden behouden. Een goede toegang tot betaalbaar openbaar vervoer is daarbij, zeker voor scholieren, noodzakelijk."