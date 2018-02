Heerenveen krijgt 45 nieuwe duurzame huurwoningen

In Heerenveen komen dinsdag 45 nieuwe duurzame huurwoningen in de verhuur. Woningbouwcorporatie Accolade wil met de woningen inspelen op de grote vraag naar energiezuinige huizen, die wel onder de sociale huurtoeslagrens liggen. De woningen komen aan de Sieger van der Laanstraat, Kempenaersingel en de Van Dekemalaan te staan. Later dit jaar komen er op de Van der Laanstraat nog 25 woningen van dit soort huizen bij in de verhuur.

Mensen die in het verleden in deze straten huizen van Accolade woonden en gedwongen moesten verhuizen, krijgen voorrang als ze terug willen komen.