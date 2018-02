Waterschapsheffing blijft dit jaar stabiel in Fryslân

De waterschapsheffing blijft het komende jaar stabiel in Fryslân. Dat verwacht het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van begrotingcijfers van Wetterskip Fryslân. Afgelopen jaar betaalde Friese meerpersoonshuishoudens met een eigen huis gemiddeld 416 euro aan heffingen. Dit jaar zal dat ongeveer 414 euro zijn. Fryslân is hiermee een van de duurste waterschappen van Nederland. Dat komt omdat er veel water is in de provincie.

Landelijk neemt de waterschapsheffing wel toe, verwacht het CBS.