De Friese beloftenderby tussen Cambuur en Heerenveen heeft maandagavond geen winnaar opgeleverd. In het Cambuur Stadion in Leeuwarden werd met 0-0 gelijkgespeeld. Beide ploegen kregen vooral in de eerste helft kansen, maar de bal wou er niet in. In de tweede helft ging het spel op en neer, maar bleven grote kansen uit.

Door het gelijkspel behoudt koploper Jong Heerenveen in de reservecompetitie een voorsprong van 5 punten op nummer drie Jong Cambuur.

— SC Cambuur (@SCCambuurLwd) February 19, 2018