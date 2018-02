Fries project voor laaggeletterden in landelijke wedstrijd

Een Fries project is geselecteerd voor een landelijke wedstrijd in de strijd tegen laaggeletterdheid. Het project is bedacht door Partoer, het Fries bureau voor sociaal-economische vraagstukken, in samenwerking met het Friesland College en een groep mensen die zelf niet goed kunnen lezen of schrijven. Bij het project mogen de laaggeletterden brieven van overheidsinstanties controleren op de begrijpelijkheid. De brieven worden voorzien van suggesties om ze eenvoudiger te maken en dan teruggestuurd.

De landelijke wedstrijd is een initiatief van Tel mee met taal. Er kan tot 11 maart gestemd worden. De winnaar krijgt een geldbedrag om het project uit te voeren.