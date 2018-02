Coach Groenland teleurgesteld: "Ik zag dit niet aankomen"

Ze is teleurgesteld en verbaasd. Coach Petra Groenland moet na acht jaar gedwongen afscheid nemen van volleybalclub Sneek en dat had ze liever anders gezien. Het bestuur kwam met de mededeling dat ze na dit seizoen niet meer verder wilden. "Ik zag dit niet aankomen. Het bestuur wilde dat ik dit seizoen nog ging afmaken, maar volgens datzelfde bestuur zijn er twaalf speelsters die niet met mij verder wilden."

Daarna trok Groenland zelf haar conclusies. "Dat vond ik heel moeilijk. Dat zag ik niet zitten. Toen heb ik gezegd dat we er beter maar meteen mee konden ophouden." Adriaan Boers is bestuurslid van VC Sneek en ontkent dat het gaat om twaalf spelers. "Zo hebben we dat ook niet gezegd tegen Petra. We zijn gaan inventariseren bij de speelsters en zijn daarna tot de conclusie gekomen dat er geen chemie meer was. Dat het om twaalf speelsters zou gaan, hebben we niet gezegd en bovendien is dat overdreven."

Contract tot 2018 of 2020?

Groenland was al bezig aan haar achtste seizoen. Ze was erg succesvol en won onder andere twee keer de Nederlandse titel. Haar contract liep nog tot en met 2020. Tenminste, dat zegt Groenland zelf. "Hoe we dat afhandelen, weet ik nog niet." Volgens Boers loopt het contract echter deze zomer af. "Zegt Petra dat het nog tot en met juni 2020 loopt? Nee, dat klopt niet. Anders waren we toch ook niet in gesprek over contractverlenging of niet? Of ik dat zeker weet? Ja, dat weet ik zeker."

Relatie

Een paar weken geleden stapte assistent-trainer Ank Kampman ook al op, om persoonlijke redenen. Net daarvoor hadden Kampman en Groenland aan de spelersgroep bekendgemaakt dat ze een relatie hebben. "Maar daar heeft het niks mee te maken", zegt Boers.

VC Sneek begint deze week aan de laatste fase van de competitie, waarin de beste zes ploegen overblijven. Sneek eindigde de reguliere competitie als tweede. In de kampioenspoule beginnen ze woensdag met een uitwedstrijd tegen Alterno. Ruut de Wit, oud-trainer van de mannen, neemt deze week tijdelijk functie van coach over.