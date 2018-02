Age Hartsuiker rekent op drie zetels bij raadsverkiezingen

Age Hartsuiker, lijsttrekker van Heerenveen Lokaal, rekent op drie zetels bij de komende gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart. Dat zei hij maandag in It Polytburo. Hartsuiker was eerder raadslid en wethouder van Gemeentebelangen, maar moest opstappen nadat er via hem een vertrouwelijke mail was gelekt naar de krant.

Na bijna vijf jaar wil hij zijn politieke comeback maken. Dat doet hij opvallend genoeg niet bij de partij waar hij eerder actief was, Gemeentebelangen. Die partij is niet voldoende onafhankelijk, vindt Hartsuiker. Hij laat weten dat als het aan de orde komt, hij ook wel weer wethouder wil worden in de gemeente Heerenveen.