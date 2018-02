Pyeongchang, dag 12: shorttrack 500 meter mannen

Shorttrack staat op het programma: 500 meter bij de mannen en 1000 meter bij de vrouwen. Het gaat bij beide afstanden om de 'heats'. De eerste twee gaan door naar de halve finale. De finale van beide afstanden staat donderdag op het programma.

11.00 uur: 500 meter mannen, heats

De twee Friezen, Sjinkie Knegt en Daan Breeuwsman, en Dylan Hoogerwerf komen in actie. Op dit pijlsnelle onderdeel is het de vraag of Knegt, die al een zilveren medaille won op de 1.500 meter, opnieuw risico's durft te nemen. Op zowel de aflossing als op de 1.000 meter werd hij immers gediskwalificeerd vanwege het uitdelen van een duw en het hinderen van zijn tegenstander.

11.00 uur: 1000 meter vrouwen, heats

Bij de 1000 meter voor vrouwen doet een Friezinne mee: Suzanne Schulting. Het is de laatste kans om haar teleurstellende toernooi van glans te voorzien, nadat ze eerder op de 500 meter en 1.500 meter respectievelijk onderuit schoof en tekort kwam.

Woensdag 21 februari: Finale achtervolgingsploeg vrouwen en mannen

Woensdag komen de schaatsers weer op het ijs. De halve finales en de finale van de ploegenachtervolging staan op het programma met drie Friezinnen: Ireen Wüst, Marrit Leenstra en Antoinette de Jong. Ook de halve finales en de finale van de ploegenachtervolging van de mannen wordt gereden, met Sven Kramer.

Voorspellingen

Iedere dag doet een panel van sportjournalisten een voorbeschouwing voor de medaillekansen van die dag. Dat zijn Johan Stobbe (Leeuwarder Courant), Koos Wieling (Omrop Fryslân), Lisette van der Geest (Algemeen Dagblad), Joris van den Berg (NOS), Roelof de Vries (Omrop Fryslân) en Cees Juffermans (NOS).

Mannen 500 meter

Voorspelling Joris van den Berg

1. Dajing Wu (Sina)

2. Sandor Liu (Hongarije)

3. Seo Yi Ra (Súd-Korea)

Voorspelling Roelof de Vries

1. Dajing Wu (Sina)

2. Sandor Liu (Hongarije)

3. Samuel Girard (Kanada)

Voorspelling Cees Juffermans

1. Sjinkie Knegt (Nederlân)

2. Dajing Wu (Sina)

3. Samuel Girard (Kanada)

Vrouwen 1000 meter

Voorspelling Joris van den Berg

1. Shim Suk Hee (Súd-Koreä)

2. Choi Min Jeong (Súd-Koreä)

3. Kim Boutin (Kanada)

Voorspelling Roelof de Vries

1. Choi Min Jeong (Súd-Koreä)

2. Kim Boutin (Kanada)

3. Shim Suk Hee (Súd-Koreä)

Voorspelling Cees Juffermans

1. Choi Min Jeong (Súd-Koreä)

2. Shim Suk Hee (Súd-Koreä)

3. Elise Christie (Grut-Brittannië)

De Olympische Spelen in Pyeongchang duren van 9 tot 25 februari. Omrop Fryslân doet elke dag rechtstreeks verslag van de verrichtingen van de Friese sporters op de radio en online. Al het nieuws over de Spelen is te vinden op omropfryslan.nl/os.