Mogen vogelwachten alleen eerste kievitsei meenemen?

De bond van Friese vogelwachten BFVW zal mogelijk een alternatieve, beperktere vergunning aanvragen voor het zoeken naar het eerste kievitsei. Het idee is dat alleen dit eerste kievitsei mag worden meegenomen. Een en ander betekent dat er dit jaar opnieuw geen ontheffing wordt aangevraagd voor het 'gewone' eierzoeken, waarbij de gevonden kievitseieren mogen worden meegenomen.

De afgelopen drie jaar mocht er ook niet naar kievitseieren worden gezocht, omdat dit slecht zou zijn voor de stand van de kieviten. De BFVW neemt de komende dagen een besluit over of er wel of niet een alternatieve vergunning wordt aangevraagd.

Ledental stabiel

Uit de jaarverslagen van de vogelwachten over 2017 blijkt, dat het aantal leden vorig jaar niet is teruggelopen. Daarmee is de daling van het ledental van de afgelopen jaren tot stilstand gekomen. Volgens de BFVW zou dat kunnen komen, doordat de leden gewend raken aan het feit dat ze niet mogen eierzoeken. Ze zijn nu meer gericht op wat er nog wel kan.

De vogelwacht in Fryslân heeft nu ruim 20.000 donateurs, van wie er zo'n 3.800 ook actief zijn in het veld, bijvoorbeeld met de registratie van nesten.