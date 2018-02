FNP wil geen opslag van kernafval in Fryslân

De FNP in de Provinciale Staten zit erover in dat het Rijk de opslag van kernafval in Fryslân wil doorzetten. De partij schrijft het college van Gedeputeerde Staten, dat de provincie moet vasthouden aan het Streekplan. Daarin staat dat Fryslân geen kernafval, CO2 of andere vreemde stoffen in de grond wil hebben.

Het Rijk wil het gebruik van diepere onderlagen regelen, blijkt uit een rapport. Daar heeft het Rijk ook over gesproken met de provincie, maar de opslag van radioactief afval is geen onderdeel van de afspraken. De FNP wil weten of de provinciale en gemeentelijke politiek mogen meepraten over deze kwestie.