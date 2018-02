Partijen willen vangrail langs kanaal bij Stroobos

Langs het Prinses Margrietkanaal en het Van Starkenborghkanaal moet een vangrail komen tussen Stroobos en Zuidhorn. Dat schrijven de FNP in Achtkarspelen en de fractie van VZ2000 aan de colleges van Achtkarspelen en Grootegast. De weg langs het kanaal is levensgevaarlijk, zeggen de partijen.

Er zijn al meerdere mensen omgekomen, doordat ze in het kanaal belandden. Afgelopen weekeinde reed er ook weer een auto het water in. De bestuurder kon zelf uit het water komen. De maximumsnelheid op de weg langs het kanaal is teruggebracht naar 60 kilometer per uur, maar dat helpt niet volgens de fracties. Het plan om trappen langs de wal te maken, werkt ook niet als slachtoffers niet uit hun auto kunnen komen. De FNP en VZ2000 vinden een vangrail de enige optie.