Een vrouw uit Sumar heeft een werkstraf van 120 uren gekregen, omdat ze onder een valse identiteit heeft gehandeld op Marktplaats. Ze heeft ook mensen opgelicht via de verkoopwebsite. Met de gegevens van een andere vrouw verkocht ze een ketting via internet. Bovendien leverde ze spullen niet, die ze wel had verkocht.

Naast de werkstraf moet de verdachte de schade vergoeden, die haar slachtoffers hebben geleden.