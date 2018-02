VIDEO: Actie voor bijna blinde Youssef

De meeste mensen kunnen zich geen leven meer voorstellen zonder mobiele telefoon, maar voor sommige mensen is hij echt van levensbelang. De 34-jarige Youssef uit Leeuwarden is door een ziekte bijna blind. Met zijn iPhone kon hij zich overal redden. Als hij een foto van een brief maakte, las de telefoon de tekst voor bijvoorbeeld.

Afgelopen zomer kwam hij in de gracht terecht nadat hij voor een fietser aan de kant stapte. Hij had niet in de gaten dat hij zo dicht bij de rand stond. Zelf kon hij wel uit het water komen, maar de telefoon was kapot, terwijl hem was verteld dat die waterdicht was. Hij heeft geen geld voor een nieuwe. In samenwerking met een aantal huis-aan-huisbladen is nu een actie begonnen om toch een nieuwe mobieltje voor hem te regelen.