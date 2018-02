Ingenieur Klok van Paqell Balk genomineerd voor prijs

Ingenieur Jan Klok van het bedrijf Paqell in Balk is genomineerd voor de Prins Friso Ingenieursprijs. De prijs is bedoeld voor ingenieurs die zich onderscheiden in expertise, innoverend vermogen, maatschappelijke impact en ondernemerschap. Jan Klok werkt ook bij waterinstituut Wetsus in Leeuwarden en hij is gespecialiseerd in de ontzwaveling van gas. Dat zorgt voor minder schade aan het milieu.

Naast Klok zijn nog twee ingenieurs genomineerd. Ze worden beoordeeld door een vakjury, maar het publiek kan ook stemmen. Tot en met 18 maart kan er een stem worden uitgebracht op de website van de organisatie. De Prins Friso Ingenieursprijs wordt volgende maand uitgereikt. Prinses Beatrix en prinses Mabel zijn daar ook bij aanwezig.

Interview met ingenieur Jan Klok: