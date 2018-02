Oudega (SWF) krijgt bijzondere dorpswinkel

Oudega in Súdwest-Fryslân krijgt een bijzondere dorpswinkel. Deze gemakswinkel draait zonder winstoogmerk. De winkel is een initiatief van de Recreatiestichting en Dorpsbelang Oudega SWF. Die kwamen tot het initiatief nadat de eigenaar van de plaatselijke supermarkt aankondigde om volgende week te stoppen. Opvolging was er niet, dus dat zou betekenen dat het toeristische dorp met zo'n 700 inwoners voortaan zonder supermarkt verder moest.

Reden voor de stichting en Dorpsbelang om in het gat te springen en op eigen risico met de winkel te beginnen. De nieuwe dorpswinkel moet voor het Paasweekend openen en komt in het gebouw van de voormalige Simmerwinkel aan de Breksdyk. Ondernemers uit de omgeving, zoals de bakker en de slager, leveren het etenswaren.