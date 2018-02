Geen Nederlandse medailles op de 500 meter voor mannen

Het is de Nederlandse schaatsers niet gelukt om een medaille te halen op de 500 meter. Havard Lorentzen uit Noorwegen won het goud in een Olympisch record van 34.41. Het zilver was voor de Koreaan Min-Kyu Cha en het brons voor Gao Tingyu uit China.

Jan Smeekens uit Sneek moest in de tiende rit tegen de Amerikaanse Mitchell Whitmore schaatsen. Na een valse start van de Amerikaan kwam Smeekens bij het tweede startschot goed weg, toch kon hij uiteindelijk maar een tijd van 34.93 neerzetten. Op dat moment de snelste tijd van de dag. Toch werd deze tijd al in de twaalfde weer voorbijgereden door de Chinese Tingyu Gao en de Japanner Joji Kato.

Ronald Mulder moest het daarna in de 16e rit opnemen tegen de uiteindelijke winnaar Havard Lorentzen uit Noorwegen. Mulder begon de rit nog ijzersterk, maar kon het tempo in de laatste ronde niet volhouden. Lorentzen ging over Mulder heen en finishte in een recordtijd. Ook Kai Verbij kon niets doen aan de ijzersterke tijden van de Noor en de Koreaan Min-Kyu Cha, hij finishte uiteindelijk op een negende plaats.