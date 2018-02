Verkeer kan voorlopig nog niet over de nieuwe Splitting in Drachten. De gemeente bracht vorige week naar buiten dat de weg maandag weer open zou gaan, maar dat lukt niet. Oorzaak is het nieuwe beton dat op de weg ligt. Vorige week leek dat hard genoeg te zijn om er maandag weer over heen te rijden. Uit nieuwe testen blijkt dat het beton op punten toch nog niet sterk genoeg is. Oorzaak daarvan is het koude weer van de afgelopen tijd. Wanneer de weg wel klaar is, is nog niet duidelijk.