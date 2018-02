Derek Buitenzorg zoekt nog nieuwe eigenaar

Derek Buitenzorg, het voormalige paard van de sportredactie van Omrop Fryslân zoekt nog altijd naar een nieuwe eigenaar. Die moet wel betrouwbaar zijn. De vraagprijs voor het drafpaard is 1.750 euro.

Zeven jaar geleden werd het paard gered van de slacht en voor honderd euro gekocht. Een maand geleden had hij zijn laatste koers. ​In de afgelopen jaren werd Derek een begrip met een eigen reallife-soap, een glossy en fandagen. Derek Buitenzorg is bovendien de eerste die een plek kreeg in de Hall of Fame van de NDR, de Nederlandse Draf en Rensport, nog voordat hij ooit een koers had gewonnen.