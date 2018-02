Wüst wil wisselen: "Slim dat een van ons zich spaart"

De Nederlandse achtervolgingsploeg bij de vrouwen zou woensdag eigenlijk niet twee keer met dezelfde ploeg aan de start moeten verschijnen. "Ik denk dat het slim is dat een van ons zich spaart voor de finale. Wie dat is, is aan de bondscoach", zo zei Ireen Wüst na afloop van de voorronde maandag. De ploeg met daarin ook Marrit Leenstra en Antoinette de Jong kwalificeerde zich met een tijd van 2.55.61, een baanrecord, voor de halve finales. Lotte van Beek is de reserve. Woensdag is de eerste halve finale tegen Amerika, daarna is de strijd om het goud, of de strijd om het brons.

"Lotte is ook zeer sterk," vindt Wüst. "In principe leent de tegenstander zich er ook voor om iemand rust te gunnen. We mogen nooit te makkelijk over de Amerikaanse vrouwen denken. Vandaag waren we vier seconden sneller dan zij. Dat geeft vertrouwen."