Schaars blijft langer bij sc Heerenveen

Aanvoerder Stijn Schaars speelt ook komend jaar voor sportclub Heerenveen. De middenvelder heeft nu een contract tot en met de zomer van 2019. Schaars is al sinds 2016 bij Heerenveen en speelde tot nu toe 44 wedstrijden in de Eredivisie voor de club. Hierin scoorde hij vier doelpunten, en verzorgde hij drie assists. Afgelopen weekeinde nog, was Schaars belangrijk in de wedstrijd tegen zijn oude club PSV. Hij scoorde de aansluitingstreffer in het Philips stadion in Eindhoven.